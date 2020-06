Royalties, Pitaro: “Ora più che mai serve supporto ai pescatori crotonesi”

Royalties, Pitaro: “Ora piĂą che mai serve supporto ai pescatori crotonesi”

Il consigliere regionale Vito Pitaro (Jole Santelli Presidente) si schiera con i lavoratori del settore e chiede lo sblocco delle royalties

Crotone,

domenica 07 Giugno 2020.

Lunedì, in un incontro promosso dallo stesso e dal deputato Sergio Torromino, si confronterà con l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Fausto Orsomarso.

“La pandemia ha azzerato i guadagni per i lavoratori delle marinerie dell’area jonica, in particolar modo Crotone, Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto e Le Castella. Oggi piĂą che mai serve un supporto fattivo alla categoria». A tal proposito Vito Pitaro, consigliere regionale del gruppo Jole Santelli Presidente, insieme al deputato della Repubblica Sergio Torromino ha organizzato un meeting con l’assessore regionale alle AttivitĂ produttive e al Lavoro Fausto Orsomarso.

L’incontro si terrĂ lunedì presso la Cittadella Regionale e riguarderĂ da vicino lo sblocco delle royalties. «Da troppi anni, addirittura dal 2013, i lavoratori del settore pesca attendono l’erogazione degli arretrati. Non si tratta di semplici aiuti, ma un diritto essendo un risarcimento per la presenza delle piattaforme Eni che generano un fermo pesca di tre mesi l’anno», ha continuato Vito Pitaro. Un indotto importante per tutto il Crotonese, quello relativo alla pesca, basti pensare che la marineria della provincia di Crotone è la piĂą grande della Calabria. «Urge intervenire, perchĂ© il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus non ha fatto altro che peggiorare l’attivitĂ di questi lavoratori. Chiederemo a gran voce lo sblocco delle royalties per garantire ai pescatori e alla loro famiglie i giusti riconoscimenti utili alla sopravvivenza», ha concluso Vito Pitaro.”







