La Redazione24

domenica 07 Giugno 2020.

Tonali: “Mi sento abbastanza forte per arrivare in cima al mondo”

Il talento del Brescia è pronto a tornare in campo e al salto in una big: “Da piccolo scrissi una letterina, sognavo di diventare calciatore o santo. Poi ho capito che per la santità mi sarei dovuto impegnare troppo”



