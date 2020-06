Figc, il Consiglio approva playoff e algoritmo (ma non per lo scudetto) col voto contrario della Serie A

Figc, il Consiglio approva playoff e algoritmo (ma non per lo scudetto) col voto contrario della Serie A Passa la linea di Gravina: ok alle linee guida in caso di stop al campionato con 18 voti a favore e appena 3 contrari. Stop alla Serie A femminile. E sulla quarantena obbligatoria: “Riteniamo ci siano le […]

La Redazione24

,

lunedì 08 Giugno 2020.

Figc, il Consiglio approva playoff e algoritmo (ma non per lo scudetto) col voto contrario della Serie A

Passa la linea di Gravina: ok alle linee guida in caso di stop al campionato con 18 voti a favore e appena 3 contrari. Stop alla Serie A femminile. E sulla quarantena obbligatoria: “Riteniamo ci siano le condizioni perché il campionato possa andare avanti”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA