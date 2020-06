Il Flag i Borghi Marinari dello Ionio consegnano dispositivi di protezione a tutti i pescatori

Lo rende noto il direttore del Flag i Borghi Marinari dello Ionio Dr Mauro Giancarlo Malena

La Redazione

,

lunedƬ 08 Giugno 2020.

Il presidente Cataldo MinĆ² che presiede (il gruppo di azione costiero) il Flag i Borghi Marinari dello Ionio, il 6 giugno 2020 ha provveduto a cercare un aiuto concreto per gli operatori del settore ittico di Crotone (grazie alla collaborazione in luogo delle cooperative storiche e piu’ rappresentative del crotonese, la Coperativa pescatori Hera Lacinia presieduta dalla signora Mariarita Merigliano e dalla Cooperativa Pescatori Punta Neto con il suo presidente Ilario Scuteri), in merito all’emergenza sanitaria dovuta alle pandemie, che abbiamo attraversato ĆØ che stiamo tutto oggi vivendo. Ora piĆ¹ che mai ĆØ necessario utilizzare la maggior cautela, l’accortezza del caso utilizzando un comportamento sempre piĆ¹ attento scrupoloso in materia di igiene soprattutto di contrasto al Virus covid-19 e al situazione di pericolo che gli operatori del settore possono essere esposti al rischio. Infatti il presidente del ” Flag i Borghi Marinari dello Ionio” il dottor Cataldo Mino ha predisposto un specifico progetto che ha permesso di poter acquistare dei dispositivi di protezione individuale per i pescatori e sono stati consegnati a tutti i pescatori. Infatti, grazie al Flag borghi marinari dello Ionio si ĆØ potuto consegnare dei kit di dispositivi che prevedono le mascherine chirurgiche, fp2, guanti da lavoro per tutte l’equipaggio delle barche e i gel igienizzanti per le mani il progetto ĆØ stato possibile realizzarlo grazie all’adesione del Comune che anni fa ha creduto nei progetto aderendo al Flag ” I Borghi Marinari dello Ionio” essendo quindi partnership e grazie alla Regione Calabria assessorato Agricoltura caccua e pesca, che ha dato supporto e finanziato tale progetto da noi promosso ideato e coordinato. Ovviamente si tratta di un piccolo progetto che perĆ² vuole dare supporto diretto alla categoria che giĆ affronta quotidianamente difficoltĆ di tipo burocratico ma anche soprattutto di questi periodi una piĆ¹ profonda crisi dovuto all’arresto di tutte le attivitĆ economiche e soprattutto tutte legate alla ristorazione Soprattutto quella di qualitĆ che ci distingue in temine di freschezza e gastronomia le tipicitĆ dei nostri luoghi che lega i piatti al nostro territorio. Sono quindi consegnati a Crotone sul porto questi Kit di mascherina per l’intero equipaggio e guanti comprensivi di gel per singola persona ĆØ una bottiglia piĆ¹ grande per l’intera unitĆ da pesca alla consegna sono presenti oltre al presidente Dr Cataldo Mino anche il direttore Dr Malena Mauro Giancarlo ĆØ il coordinatore del supporto tecnico Gabriele Alterino.























Cataldo MinĆ²











© RIPRODUZIONE RISERVATA