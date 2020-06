Il lodo Giulini: due sole scendono in B, no alla 3ª promossa in A senza i playoff

lunedì 08 Giugno 2020.

Il lodo Giulini: due sole scendono in B, no alla 3ª promossa in A senza i playoff

Il presidente del Cagliari: “Troverei scorretto che, in caso di stop al campionato, la terza della B salisse in A a dispetto della nostra terz’ultima”



