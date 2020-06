La Figc: “Se un club bara sul protocollo anti-Covid rischia l’esclusione”

Task force di 31 esperti per rafforzare i controlli: la gravità della violazione sarebbe valutata in funzione del rischio per la salute di tutte le persone esposte al contagio da coronavirus

La Redazione24

lunedì 08 Giugno 2020.

Task force di 31 esperti per rafforzare i controlli: la gravità della violazione sarebbe valutata in funzione del rischio per la salute di tutte le persone esposte al contagio da coronavirus



