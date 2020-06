Torna la Liga, si riparte anche in Turchia. E per il Bayern è già match-point

lunedì 08 Giugno 2020.

Torna la Liga, si riparte anche in Turchia. E per il Bayern è già match-point

Giovedì sera il derby ridà il via in Spagna. Venerdì (mentre in Italia sarà tempo di Coppa) ricominciano la Super Lig turca e il campionato romeno. In Bundesliga sabato i bavaresi sono campioni se…



