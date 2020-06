Un nuovo tratto urbano riqualificato, Città Pulita ancora utile per la nostra comunità

Un lungo pezzo di spartitraffico ora ha una nuova immagine che rid├á dignit├á a questÔÇÖarea adiacente la spiaggia zona Sud, flagellata dai forti venti e dalla salsedine

La Redazione

Cir├▓ Marina,

luned├Č 08 Giugno 2020.

Un bel tratto di spartitraffico di via Torrenova ora ha un

nuovo look, nella giornata di Domenica 7 Giugno, lÔÇÖassociazione Citt├á Pulita,

impegnata da sette anni e mezzo, con attività di volontariato in favore del

decoro urbano, ha terminato questo lungo tratto, cento metri lineari, dopo vari

interventi di abbellimento, durate diverse settimane.

Un lungo pezzo di spartitraffico ora ha una nuova immagine che

rid├á dignit├á a questÔÇÖarea adiacente la spiaggia zona Sud, flagellata dai forti

venti e dalla salsedine che non hanno dato scampo allÔÇÖerbetta naturale e agli

alberelli inserite anni addietro.

Ecco perch├ę, di concerto col responsabile comunale, si ├Ę

stabilito di usare erbetta sintetica, betonelle, graniglie di marmo e piante

grasse.

LÔÇÖiter seguito, e orami collaudato, ├Ę quello del sistema di

adozione di unÔÇÖaiuola basato sulla concessione per tre anni allÔÇÖadottante dello

spazio scelto con lÔÇÖimpegno della manutenzione obbligatoria dello stesso spazio,

con la possibilit├á di inserire un pannello pubblicitario allÔÇÖinterno.

LÔÇÖassociazione Citt├á Pulita sta promuovendo, da diversi

anni, questo sistema che, grazie alla sinergia tra le varie componenti socio-economiche,

ha permesso la riqualificazione di decine di aiuole.

Numerosi infatti sono stati gli imprenditori che hanno

aderito al regolamento comunale Adotta unÔÇÖaiuola allÔÇÖinterno del quale si

colloca la stessa associazione Città Pulita che incentiva le adozioni

realizzando le opere gratuitamente, mettendo a disposizione mezzi meccanici e

manodopera e occupandosi di tutte le fasi burocratiche.

AllÔÇÖimprenditore e a coloro che intendono partecipare a

questo utilissimo progetto urbano spetta solo la copertura dei costi dei

materiali.

Questa volta ad adottare lÔÇÖaiuola ci ha pensato Raffele

Malena, fotografo della nostra cittadina, che ha coperto buona parte dei costi

di acquisto dei materiali, con lÔÇÖaiuto di altri imprenditori che hanno fornito

altri elementi, considerato il peso economico dei vari componenti decorativi.

In particolare hanno dato il loro contributo: Giovanni

Nigro, che ha fornito la graniglia di marmo, Giordano Gianni le betonelle,

Serafina Sammarco la sabbia e Luca Adorisio il terreno per il compattamento.

Una sinergia volta a promuovere lo sviluppo della nostra

comunit├á che lÔÇÖassociazione Citt├á Pulita sta portando avanti con successo. Ne ├Ę

testimonianza anche la collaborazione fornita dal Cast, di Cataldo Golino,

sempre pronta a dare una mano, come in questÔÇÖaiuola. Prima dellÔÇÖemergenza Covid

un gruppo di ospiti di questa comunità ha fornito un grosso aiuto in termini di

forza lavoro. Un grazie a queste belle persone! E che dire dei numerosi

cittadini sempre pronti ad offrire piante decorative.

Un plauso ai volontari che hanno permesso la

riqualificazione di questo nuovo spazio senza fermarsi mai, nemmeno una

Domenica, e ai soci imprenditori che hanno fornito camion ed escavatori

gratuitamente.

Una squadra capace di dedicarsi, al di fuori di ogni fine

economico, alla cittadina sacrificando lÔÇÖunico giorno libero dopo una settimana

di lavoro e impegnando anche risorse personali.

Per il secondo tratto lÔÇÖassociazione Citt├á Pulita ├Ę

già pronta, sarà essa stessa ad adottarlo, col contributo di altri imprenditori,

che verranno resi noti, che hanno dato la loro disponibilità a contribuire

allÔÇÖacquisto dei numerosi materiali necessari.







