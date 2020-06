Balotelli-Brescia, la guerra continua: Mario va allâ€™allenamento, ma non lo fanno entrare

Balotelli-Brescia, la guerra continua: Mario va all’allenamento, ma non lo fanno entrare

martedì 09 Giugno 2020.

Balotelli-Brescia, la guerra continua: Mario va all’allenamento, ma non lo fanno entrare

L’attaccante è arrivato puntuale al centro di Torbole Casaglia, ma un addetto lo ha cacciato via. “Adesso dite che non voglio allenarmi…” ha detto poi Balo ai cronisti



