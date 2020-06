Buffon signore di Coppa. Gliene manca una per eguagliare Mancini

Buffon signore di Coppa. Gliene manca una per eguagliare Mancini Il portiere juventino, che sfiderà il Milan in semifinale, ne ha già 5 in bacheca, una in meno del c.t. azzurro. Poi potrà concentrarsi sulla partita che gli manca per diventare il giocatore con più presenze in A continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

martedì 09 Giugno 2020.

Buffon signore di Coppa. Gliene manca una per eguagliare Mancini

Il portiere juventino, che sfiderà il Milan in semifinale, ne ha già 5 in bacheca, una in meno del c.t. azzurro. Poi potrà concentrarsi sulla partita che gli manca per diventare il giocatore con più presenze in A



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA