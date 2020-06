Dybala: “Felice alla Juve, ma a chi non piacerebbe il Barça? Il rinnovo non dipende solo da me”

martedì 09 Giugno 2020.

Dybala: “Felice alla Juve, ma a chi non piacerebbe il Barça? Il rinnovo non dipende solo da me”

La Joya alla Cnn: “Sarebbe bello giocare con Messi, ma anche a Torino non siamo messi male a campioni. Nuovo contratto? Aspettiamo”



