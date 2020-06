Monza, ecco il primo colpo per la B. Galliani: “Preso Barberis dal Crotone”

Monza, ecco il primo colpo per la B. Galliani: “Preso Barberis dal Crotone” L’amministratore delegato dei biancorossi ha comunicato in conferenza stampa il primo acquisto per la prossima stagione di Serie B: si tratta del centrocampista ora in rossoblù. Il video dell’annuncio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 09 Giugno 2020.

L’amministratore delegato dei biancorossi ha comunicato in conferenza stampa il primo acquisto per la prossima stagione di Serie B: si tratta del centrocampista ora in rossoblù. Il video dell’annuncio



