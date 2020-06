Rivoluzione in Francia: Amiens e Tolosa non retrocedono, 22 club nella prossima Ligue 1?

Rivoluzione in Francia: Amiens e Tolosa non retrocedono, 22 club nella prossima Ligue 1? Per il Consiglio di Stato, al quale si erano rivolti i due club dopo la retrocessione a causa della sospensione per il Coronavirus, va ridiscussa la convenzione che regola lo svolgimento del torneo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 09 Giugno 2020.

Rivoluzione in Francia: Amiens e Tolosa non retrocedono, 22 club nella prossima Ligue 1?

Per il Consiglio di Stato, al quale si erano rivolti i due club dopo la retrocessione a causa della sospensione per il Coronavirus, va ridiscussa la convenzione che regola lo svolgimento del torneo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA