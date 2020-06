Sequestrati materiali di pulitura di collettori idraulici in località Suvereto di Isola Capo Rizzuto

Sequestrati materiali di pulitura di collettori idraulici in localitĂ Suvereto di Isola Capo Rizzuto

Gli inquirenti hanno scoperto irregolaritĂ nel gestione dei materiali scavati

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Isola Capo Rizzuto,

martedì 09 Giugno 2020.

I Carabinieri

forestali, nei giorni scorsi, hanno eseguito il sequestro del materiale

derivante dalla pulitura di canali nella localitĂ Suvereto di Isola Capo

Rizzuto. Il materiale sarebbe stato trattato violando la normativa sulle terre

da scavo. Sono in corso accertamenti per stabilire eventuali ulteriori

responsabilitĂ .

I militari stavano seguendo con discrezione da mesi

l’attività di pulizia di un collettore di smaltimento delle acque. Le terre

derivanti dallo scavo, infatti, sono considerati rifiuti a meno che, sotto

determinate condizioni, non siano reimpiegati come sottoprodotti da destinare a

ripristini, riempimenti e operazioni similari.

Le terre di risulta stimate pari a circa 700 m3,

secondo gli inquirenti, erano semplicemente abbancate in diversi siti di

proprietĂ pubblica o privata. Non era stata operata la selezione e il materiale

si presentava miscelato a plastiche, cartoni vetro e altro. Secondo quanto è

emerso dagli accertamenti finora condotti non è stato presentato presso

l’Ufficio tecnico comunale un progetto per il riempimento del sito di

destinazione, malgrado esistesse un piano di utilizzo, peraltro scaduto. I

documenti di trasporto, necessari per la tracciabilitĂ del materiale, inoltre,

presentavano incongruenze.

Due persone sono state deferite alla Procura della

Repubblica, dai militari della stazione CC Forestale Crotone, per smaltimento

illecito di rifiuti speciali non pericolosi in violazione del decreto

legislativo 152/2006 recante norme in materia ambientale. Il materiale

risultante è stato posto sotto sequestro in seguito a disposizione

dell’Autorità giudiziaria.

L’intervento dei militari ha consentito di bloccare una

condotta illecita con ripercussioni negative per l’ambiente.







