Tonali in mezzo, Chiesa o Cavani avanti: così l’Inter senza Lautaro?

Tonali in mezzo, Chiesa o Cavani avanti: così l’Inter senza Lautaro? Mentre il Barcellona tratta per Lautaro Martinez, Marotta e Ausilio studiano come rimpiazzarlo. Ecco come potrebbe scendere in campo l’Inter di Conte nella prossima stagione. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 09 Giugno 2020.

Tonali in mezzo, Chiesa o Cavani avanti: così l’Inter senza Lautaro?

Mentre il Barcellona tratta per Lautaro Martinez, Marotta e Ausilio studiano come rimpiazzarlo. Ecco come potrebbe scendere in campo l’Inter di Conte nella prossima stagione.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA