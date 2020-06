Berlusconi pensa già a Milan-Monza in A: “Ibra e Kakà da noi? Mai dire mai…”

mercoledì 10 Giugno 2020.

Berlusconi pensa già a Milan-Monza in A: “Ibra e Kakà da noi? Mai dire mai…”

Il patron dei brianzoli neopromossi in B: “Vivo la nuova avventura con entusiasmo, ma sarò sempre vicino alla mia vecchia società e do ancora suggerimenti. Saliamo in A, poi il mio cuore sarà diviso a metà”



