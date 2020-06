Champions: Lisbona ride, Istanbul prova il miracolo. E l’Europa League? Alla tedesca, in 4 cittÃ …

Champions: Lisbona ride, Istanbul prova il miracolo. E l’Europa League? Alla tedesca, in 4 città …

Champions: Lisbona ride, Istanbul prova il miracolo. E l’Europa League? Alla tedesca, in 4 città… Il 17 l’Esecutivo Uefa ratificherà le sedi definitive per agosto. La capitale portoghese strafavorita per la Coppa più importante, in Germania si preparano con un’organizzazione “multipla” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

