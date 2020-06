Concluso il primo anno del percorso biomedico al Liceo Pitagora di Crotone

Crotone,

mercoledì 10 Giugno 2020.

Giovedi 4 giugno 2020 si è concluso il

primo anno dell’indirizzo Biomedico del Liceo Classico Pitagora, grande

successo per il primo anno del progetto “Biologia con curvatura biomedica”

promosso dal Miur e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri. Il percorso è divenuto oggi una delle eccellenze formative

piĂą richieste dai licei italiani prevede, a partire dal terzo anno scolastico,

un nuovo percorso biomedico con l’inserimento nel piano di studi di 50 ore per

anno dedicate a un orientamento verso la medicina. Il percorso di biomedicina

si inquadra anche in una discussione che è in atto alla Camera su diversi

disegni di legge che puntano alla revisione dell’accesso a Medicina, si

prevede, infatti, di istituzionalizzare la sperimentazione regolamentando nei

licei classici e scientifici il liceo biomedico con l’introduzione, dal terzo

anno in poi, della disciplina “Scienze biomediche” articolata in 150 ore di

lezioni nel secondo biennio e quinto anno, 50 per ogni annualitĂ scolastica di

cui: venti ore di lezioni teoriche svolte dai docenti di biologia dei licei,

venti ore di lezioni svolte da medici individuati dagli Ordini, dieci ore di

esperienza laboratoriale presso ospedali e strutture sanitarie pubbliche e

private.

Il percorso fortemente promosso dalla

dirigente Scolastica Vita Ventrella, è stato riformulato, a causa della

drammatica situazione epidemiologica, in versione DAD. La dirigente scolastica

Vita Ventrella nel presiedere l’ultima lezione del Biomedico si riferisce al

progetto come un percorso formativo d’eccellenza necessario per rispondere alle

esigenze di un territorio che ha bisogno di crescere attraverso i nostri

giovani studenti futuri cittadini, futuri medici. Per consolidare il rapporto

con l’Ordine provinciale dei medici di Crotone e il Liceo Classico Pitagora di

Crotone, come segno di riconoscimento per l’impegno profuso, dona un contributo ai medici-docenti

dell’indirizzo biomedico come atto di riconoscenza nei confronti di una

categoria altamente a rischio in questo periodo. Ringraziamento doveroso per il

prezioso contributo al Dott. Falbo Mario e dalla Dott.ssa Carla Cortese che

hanno seguito e coordinato il percorso didattico dei medici – docenti.

L’ultima UD è stata quella della del

Dott. Francesco Raschillà , sull’Ipertensione Arteriosa, e le patologie

ischemiche e valvolari. Si ringrazia la dott.ssa Calindro Maria Carmela Nuccia

per l’UD Patologie arteriose e venose, la dott.ssa Cortese Carla per l’UD Le

patologie oncologiche del sangue. Le cellule staminali, Il Dott Allò Massimo

per l’UD Problematiche della coagulazione. Le trasfusioni di sangue, la

dott.ssa Virginia Pace per l’UD I Traumi

nello sport, valutazione e trattamento

riabilitativo e materiale di approfondimento, il Dott. Broccolo Loris per l’UD

Le patologie della spalla,il Dott. Zito Ettore Edmondo per l’UD Le patologie

della colonna vertebrale, il Dott. Perticone Livio per l’UD Le patologie del sistema muscolo-tendineo e

legamentoso e materiale di approfondimento, Il Dott Drmic Nikola per le UD Le

micosi cutanee, il Dott. Donato Lorerenzo per le UD Le patologie infettive e

infiammatorie della cute e degli annessi, Le patologie cutanee immunomediate.

Un ringraziamento al presidente dell’Ordine provinciale Dott. Enrico Ciliberto

che ha trasmesso ai nostri ragazzi il coraggio e la passione per la medicina.

Chiaramente i protagonisti sono stati i nostri alunni che con il loro

contagioso entusiasmo e impegno hanno saputo cogliere la grande opportunitĂ

formativa seguendo assiduamente tutte le lezioni. L’intero percorso è stato

seguito e coordinato dalle docenti Cosentino Mariella e Vittoria Le Pera.







