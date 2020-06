Crotone: l’Associazione ConSenso chiede la Disinfestazione di tutta la cittÃ  per la presenza di blatte

Crotone: l’Associazione ConSenso chiede la Disinfestazione di tutta la città per la presenza di blatte

La nota di Enrico Pedace, Vincenzo De Franco, Fabiola Marrelli, Salvatore Gaetano e Anna Maria Oppido dell’Associazione ConSenso

La Redazione

Crotone,

mercoledì 10 Giugno 2020.

I componenti dell’associazione ConSenso, già consiglieri comunali, scrivono Commissario Prefettizio Comune di Crotone Direttore Dipartimento Prevenzione ASP kr o portare alla loro Conoscenza le istanze dei cittadini residenti alle Vie Viale Gramsci, Viale Cristoforo Colombo, Via Interna Marina, Corso Messina e Via Giorgio La Pira del comune di Crotone.

Numerose sono le segnalazioni avute in queste ultime ore, circa la presenza di Blatte nei residenti.

Per tale motivo, legato all’igiene ed alla sicurezza degli abitanti, chiediamo alle LL.SS. un’ immediato intervento mirato alla soluzione della problematica evidenziata.







© RIPRODUZIONE RISERVATA