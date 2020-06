La F.1 si chiude in una bolla: i GP si correranno cosÃ¬

La F.1 si chiude in una bolla: i GP si correranno così

La F.1 si chiude in una bolla: i GP si correranno così Tamponi, app, procedure, squadre isolate con percorsi specifici: le regole per le gare, che non saranno fermate in caso di un contagio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 10 Giugno 2020.

La F.1 si chiude in una bolla: i GP si correranno così

Tamponi, app, procedure, squadre isolate con percorsi specifici: le regole per le gare, che non saranno fermate in caso di un contagio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA