La Redazione24

mercoledì 10 Giugno 2020.

Metti una sera a cena: derby della forchetta Inter-Milan tra Handanovic e Rebic

I due si sono ritrovati ieri sera a cena in un locale milanese molto frequentato dai calciatori e da tanti vip: c’era pure Ramadani, l’agente dei due che punta a non far muovere i suoi assistiti dalla città



