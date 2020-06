Sblocco Royalties per le marinerie dellâ€™Area jonica: lâ€™on. Pitaro incontra lâ€™assessore Orsomarso e il deputato Sergio Torromino, ecco l’esito

Sblocco Royalties per le marinerie dell’Area jonica: l’on. Pitaro incontra l’assessore Orsomarso e il deputato Sergio Torromino, ecco l’esito

Un primo passo per restituire dignità ai pescatori crotonesi dopo anni di immobilismo

La Redazione

Catanzaro,

mercoledì 10 Giugno 2020.

L’onorevole Vito Pitaro (Jole Santelli Presidente) commenta

l’esito dell’incontro con l’assessore Fausto Orsomarso avvenuto in Cittadella,

fortemente voluto dallo stesso e dal deputato Sergio Torromino per lo sblocco

delle royalties per le marinerie dell’area jonica, in particolar modo Crotone,

Cirò Marina, Isola Capo Rizzuto e Le Castella.

«Impegni precisi per un settore che, da anni, attende

l’erogazione delle royalties che garantiscono la sopravvivenza di centinaia di

famiglie. Un passo importante che avviene in un periodo di profonda crisi

dovuto anche all’emergenza, dopo anni di immobilismo». È questo il commento del

consigliere regionale Vito Pitaro (Jole Santelli Presidente), che ha

organizzato per lunedì 8 giugno, presso la sala Blu della Cittadella Regionale,

un incontro tra l’assessore regionale al Lavoro e alle Attività produttive,

Fausto Orsomarso, e una rappresentanza di pescatori del Crotonese. Fra i

fautori dell’iniziativa anche il deputato Sergio Torromino, che ha partecipato

al meeting; al confronto, va detto, ha preso parte anche il dirigente del

dipartimento Sviluppo economico della Regione, il dottor Felice Iracà .

«La tematica affrontata durante l’incontro è stata la

mancata erogazione delle somme royalties alla marineria crotonese a far data

dall’anno di estrazione 2014. – ha detto Vito Pitaro – L’assessore Orsomarso

dopo avere ascoltato le rappresentanze dei pescatori, si è detto disponibile ad

approfondire la tematica per il superamento definitivo degli ostacoli che, fino

ad oggi, hanno impedito l’erogazione alla categoria produttiva. Ciò anche in

considerazione della grave crisi del settore pesca acuita dall’emergenza

Covid-19». Secondo quanto riferito dal consigliere regionale «non si esclude la

revisione dell’accordo di programma sottoscritto il 22 febbraio 2019, così come

un percorso legislativo che vada a legiferare sulle modalità di erogazione».

L’assessore regionale Orsomarso ha così «promosso

l’istituzione di un tavolo di confronto a cui prenderanno parte soggetti

politici, istituzionali e tecnici della marineria al fine di individuare di

concerto gli strumenti e i percorsi da seguire per potere arrivare alla

risoluzione del problema in tempi ragionevoli». Secondo il consigliere

regionale Vito Pitaro, infine, «l’attenzione sul tema sarà massima fino a

quando, una volta per tutte, non verrà risolta questa annosa problematica che

attanaglia centinaia di lavoratori del comparto».







