Silverstone come la Bundesliga: la F.1 verso le sagome dei tifosi in tribuna

mercoledì 10 Giugno 2020.

L’apertura del direttore generale del circuito britannico, Stuart Pringle: “Un’idea fantastica che sono disposto mettere in atto”. Il doppio GP di F.1 è previsto il 2 e 9 agosto



