Bandiere, fumogeni e niente mascherine: a Belgrado il derby Ã¨ come ai vecchi tempi

Bandiere, fumogeni e niente mascherine: a Belgrado il derby è come ai vecchi tempi

Bandiere, fumogeni e niente mascherine: a Belgrado il derby è come ai vecchi tempi Nessun distanziamento né dispositivi di protezione individuale, fumogeni, bandiere, cori e assembramenti: il derby di Belgrado, giocato ieri sera tra Partizan e Stella Rossa in Coppa di Serbia e vinto 1-0 dai padroni di casa, si è svolto in un clima […]

La Redazione24

,

giovedì 11 Giugno 2020.

Bandiere, fumogeni e niente mascherine: a Belgrado il derby è come ai vecchi tempi

Nessun distanziamento né dispositivi di protezione individuale, fumogeni, bandiere, cori e assembramenti: il derby di Belgrado, giocato ieri sera tra Partizan e Stella Rossa in Coppa di Serbia e vinto 1-0 dai padroni di casa, si è svolto in un clima da pre-coronavirus…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA