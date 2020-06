Dalle lacrime del 2007 ai gol in bianconero, Cristiano col Milan ha un conto aperto

Dalle lacrime del 2007 ai gol in bianconero, Cristiano col Milan ha un conto aperto CR7 ha sfidato i rossoneri in diverse epoche: fu punito dai campioni di Ancelotti, ha esultato assieme a Mou, ma da quando è in Italia è (quasi) sempre una sentenza continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 11 Giugno 2020.

Dalle lacrime del 2007 ai gol in bianconero, Cristiano col Milan ha un conto aperto

CR7 ha sfidato i rossoneri in diverse epoche: fu punito dai campioni di Ancelotti, ha esultato assieme a Mou, ma da quando è in Italia è (quasi) sempre una sentenza



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA