Deloitte, +11% di ricavi per la Serie A. Ma la Premier Ã¨ irraggiungibile

La Redazione24

giovedì 11 Giugno 2020.

Deloitte, +11% di ricavi per la Serie A. Ma la Premier è irraggiungibile

Nel 2019 il nostro campionato è quarto dietro a Premier, Liga e Bundesliga. Ma il 2020 sarà pessimo per via del virus



