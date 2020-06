Perisic-Lewa show: il Bayern stende l’Eintracht, va in finale e sogna il triplete

La Redazione24

,

giovedì 11 Giugno 2020.

Perisic-Lewa show: il Bayern stende l’Eintracht, va in finale e sogna il triplete

Battuto 2-1 l’Eintracht a porte chiuse: sblocca l’ex Inter di testa, il polacco risponde a Da Costa col gol del successo. Ora in finale c’è il Bayer Leverkusen, in Bundesliga è +7 sul Borussia e la Champions…



