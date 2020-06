Pioli e il Milan degli scontenti: per lâ€™impresa a Torino Bonaventura-PaquetÃ 

Pioli e il Milan degli scontenti: per l’impresa a Torino Bonaventura-PaquetÃ

Pioli e il Milan degli scontenti: per l'impresa a Torino Bonaventura-Paquetà Jack vicino all'addio ma in prima linea per i compagni, Lucas intristito ma in cerca della svolta: i rossoneri puntano sulla rabbia di chi è ai margini

giovedì 11 Giugno 2020.

Jack vicino all’addio ma in prima linea per i compagni, Lucas intristito ma in cerca della svolta: i rossoneri puntano sulla rabbia di chi è ai margini



