Rapina a Castillejo, fermati in due: avevano l’orologio da 80mila euro del milanista

La Redazione24

giovedì 11 Giugno 2020.

Gli uomini sono stati arrestati in un’area di servizio in provincia di Arezzo poco dopo la descrizione fatta in questura dal calciatore, che alle 18 di ieri in centro a Milano era stato minacciato con una pistola



