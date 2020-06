Serie A, ripartenza in tv: verso il modello tedesco, 2-3 partite in chiaro

Serie A, ripartenza in tv: verso il modello tedesco, 2-3 partite in chiaro Incontro positivo tra il ministro Spadafora e i vertici di Sky: si va verso un accordo limitato alle prime giornate come in Germania. Ma c’è l’ipotesi diretta gol… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 11 Giugno 2020.

