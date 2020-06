ASP Crotone, il Commissario Gilberto Gentili fa il punto sul percorso COVID-19 a Crotone

Determinante il lavoro di tutti gli operatori sanitari nei tre mesi di Pandemia

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

venerdì 12 Giugno 2020.

La

prima dichiarazione del Commissario Gentili con riferimento alla circolazione

del Coronavirus riguarda la presenza del virus e quindi occorre fare sempre uso

delle dotazioni di protezione. “Ancora qualche positività esiste – ha

dichiarato il Commissario – e Crotone non è immune dal contagio”. Se questo

dovesse accadere, l’Asp non si farà trovare impreparato come nella prima fase. È

stata acquisita la macchina per i tamponi collocata nel servizio della dott.ssa

Leonardi ed è stata già utilizzata per quanto riguarda le negatività . Il

risultato delle analisi, quelli negativi, comparato con le analisi fatte a

Catanzaro è stato identico. Manca il raffronto con le positività perché a

Crotone non se ne stanno verificando. Questo significa che l’attesa al pronto

soccorso di un paziente che si presuma essere colpito da Coronavirus si riduce

ad una sola ora grazie alla macchina dei tamponi.

Da

precisare che la macchina si occuperà soltanto della parte clinica e non per

effettuare screening. Altra novità dell’ultima ora l’acquisizione della barella

di biocontenimento che serve a trasportare un soggetto positivo all’interno

dell’Ospedale senza il pericolo che possa contagiare altre persone. In

definitiva la barella biocontenimento rappresenta l’anello ultimo che

occorre per la gestione intraospedaliero

del paziente. Ringraziamenti non sono mancati nei confronti di coloro che hanno

contribuito all’acquisto di questi due mezzi importanti per la gestione del

Coronavirus. Tornando all’epidemia COVID-19, un ottimo lavoro di squadra è

stato fatto presso l’ASP di Crotone per cercare di renderlo il più innocuo

possibile. Crotone senza positivi al COVID-19 già da due giorni ed è l’unica

provincia d’Italia che ha questo “primato”. La grande disponibilità continua

del personale sanitario, dall’inizio della Pandemia ad oggi, su tutto il

territorio provinciale è da sottolineare di continuo. Nel territorio più

massacrato d’Italia su ogni versante, l’Asp di Crotone è riuscita a vincere la

sfida contro il Coronavirus.







