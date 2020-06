Il presidente ff della Provincia Dell’Aquila incontra i rappresentanti del Forum del Terzo Settore, Pino De Lucia, Lucia Sacco e Filippo Sestito del CSV Aurora

Crotone,

venerdì 12 Giugno 2020.

L’emergenza COVID-19 ha chiesto e richiede una riflessione che metta al centro la persona, e quindi ridefinisca i servizi di assistenza.

Nuove e più profonde fragilità sono emerse e politica, istituzioni ed associazioni devono essere in grado di affrontare la fase emergenziale, che non è ancora terminata, e la programmazione per un post emergenza che sia davvero in grado di garantire assistenza e vicinanza alle persone.

Nel pomeriggio di martedì 9 giugno, nella Sala Borsellino della Provincia di Crotone il presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila ha incontrato i rappresentanti del Forum del Terzo Settore, Pino De Lucia, e del CSV Aurora, la presidente Lucia Sacco e il direttore tecnico Filippo Sestito.

Un incontro richiesto dal Forum e dal CSV per avviare e instaurare un dialogo proficuo con l’Ente intermedio, chiamato a fare da raccordo tra le comunità del territorio, le associazioni che operano nel settore dei sevizi alle persone e le istituzioni.

Volontariato e terzo settore devono necessariamente essere coinvolti nella programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi divenuti oggi fondamentali, ed è per questo ed in linea con le richieste e sollecitazioni pervenute dal settore, il presidente Dell’Aquila non solo ha organizzato l’incontro, ma ha manifestato disponibilità e precisa volontà di avviare un dialogo permanente con il Forum e il Csv, attraverso anche la calendarizzazione di incontri e tavoli tematici e specifici.

“Le istituzioni e la politica -ha spiegato Dell’Aquila durante l’incontro di martedi- devono essere in grado di agevolare ed incentivare le attività ed i servizi alla persona, e può essere fatto solo attraverso l’ascolto reale delle esigenze e dei bisogni di cui Forum e Csv e associazioni di volontariato si fanno interpreti e portavoce. La Provincia, al di là delle specifiche competenze, come già fatto durante l’emergenza COVID-19, intende proseguire nel lavoro di raccordo e intermediazione tra i diversi ENTI. Centralizzare la gestione dei servizi di assistenza e sostegno alle persone ha provocato e provocherà , uno scollamento delle istituzioni, della politica e quindi della pubblica amministrazione rispetto alle reali e diverse esigenze ed ai differenti bisogni e criticità di cui ogni territorio ogni comunità sono portatori.”

La visione espressa dal presidente Dell’Aquila è stata condivisa dai presenti, comune è stato il ragionamento intorno alla necessità di avere finalmente un interlocutore” forte ed autorevole” quale può essere proprio per sua natura l’ente Provincia, ed è per questo che in chiusura il presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila, Pino De Lucia (Forum del Terzo Settore), Lucia Sacco e Filippo Sestito(Csv), hanno deciso di iniziare un percorso comune attraverso incontri periodici e specifici a cui di volta in volta in relazione alle tematiche e problematiche da trattare parteciperanno tecnici del settore, perché l’obiettivo è quello di affrontare i problemi e di individuare insieme le modalità per affrontarli, gestirli e risolverli!







