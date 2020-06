Isola Capo Rizzuto: Scoperti due fabbricati abusivi in costruzione

I manufatti sono stati sequestrati dai carabinieri forestali durante un controllo

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Isola Capo Rizzuto,

venerdì 12 Giugno 2020.

I

carabinieri forestali hanno scoperto, nei giorni scorsi, due fabbricati abusivi

non ancora ultimati a Isola Capo Rizzuto nella località Suvereto, in un’area

agricola. I manufatti sono stati posti sotto sequestro. Due persone, responsabili

degli abusi, sono state deferite all’Autorità giudiziaria.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio nella

localitĂ Suvereto i militari delle stazioni CC forestale Crotone e di Petilia

Policastro, hanno notato due corpi di fabbrica in un gruppo di costruzioni

sorte in modo caotico all’interno di un’area a vocazione agricola. I manufatti,

non ancora ultimati, sarebbero destinati verosimilmente a servizio

dell’attività agricola.

In seguito a verifiche effettuate presso l’ufficio tecnico

comunale è emerso che erano del tutto privi di titoli abilitativi legittimanti

l’edificazione. Sono stati così posti sotto sequestro, per bloccarne il

proseguimento della condotta illegale.

I possessori dei fabbricati, due cittadini di Isola Capo Rizzuto

di 58 e 69 anni, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per

violazioni alla normativa edilizia. I sequestri sono stati giĂ convalidati

dall’Autorità giudiziaria.

L’azione dei carabinieri forestali è volta a rafforzare

l’attivitĂ dell’Amministrazione comunale, titolare della vigilanza sull’attivitĂ

urbanistico – edilizia nel territorio, per assicurarne la rispondenza alle

norme di legge e di regolamento, con l’obiettivo di rinvigorire il rispetto

della legalità , per consentire l’evoluzione sostenibile del territorio e

prevenire il consumo indiscriminato di suolo.







