La fame di CR7 garanzia Juve. Il Milan ci prova con Calha e Rebic Le sfide nella sfida: Buffon, che vuole il record di vittorie in Coppa, contro Donnarumma, erede in azzurro; Sarri riparte da Dybala, Pioli spera in uno scatto d’orgoglio del turco continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

venerdì 12 Giugno 2020.

Le sfide nella sfida: Buffon, che vuole il record di vittorie in Coppa, contro Donnarumma, erede in azzurro; Sarri riparte da Dybala, Pioli spera in uno scatto d’orgoglio del turco



