L’Avv. Rocca (MF) presenta l’iniziativa: “Il foro per la vita – una giornata dedicata alla donazione del sangue”

E’ quanto comunica l’Avv. Salvatore Rocca, presidente del Movimento Forense di Crotone

La Redazione

Crotone,

venerdì 12 Giugno 2020.

L’Avv.

Salvatore Rocca, presidente del Movimento Forense di Crotone annuncia

per giorno 24.06.2020 una pregevole iniziativa promossa in prima persona

dal segretario Nazionale di MF l’Avv. Bruno Agresti del foro di Roma

che testualmente, sottolinea come tale iniziativa e’ nata dalla sinergia

tra le SEZIONI AVIS dislocate sul territorio nazionale e 22 sezioni

territoriali di Movimento Forense (nelle altre 40 sezioni non è stato

possibile per problematiche connesse al momento che stiamo vivendo e per

la normativa Covid) è stato possibile, in questo periodo così

complicato per il Popolo Italiano e la Giustizia Italiana, ferma e priva

di risorse, una iniziativa utile. Il messaggio che vogliamo lanciare

come Movimento Forense è semplice:Nei

momenti di crisi, di confusione, dobbiamo dare forza alle strutture di

volontariato, quelle spontanee e immediate, che rappresentano, sempre di

più, l’unico anello di congiunzione tra il cittadino e lo Stato.Vogliamo

dare forza ai corpi intermedi ed essere esempio! Il senso di comunità è

qualcosa che deve declinarsi nel quotidiano, altrimenti non ha senso la

continua indignazione. Quest’ultima, agli occhi di chi si impegna tutti

i giorni, si trasforma in un fastidioso lamento. E’ possibile donare nei seguenti Fori: Arezzo, Avellino, Avezzano, Bari, Castrovillari, Catania, Catanzaro, Crotone, Napoli, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Palermo, Pesaro, Reggio Calabria, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Taranto, Termini Imerese, Terni, Torino, Torre Annunziata, Venezia

Movimento Forense di Crotone

Referenti: il Presidente Avv. Salvatore Rocca – cell 3403386909 – mail: avvocatoroccasalvatore@gmail.com e

La delegata Avv. Maria Giovanna Liotti – Mail: maryliotti@live.it – cell. 3284417336 Occorre prenotazione: telefonare al n. 3284417336 (Avv. Liotti) oppure crotone.comunale@avis.it 3286294723–0962/22895 (Ermelinda Rita Gaetano) Quando: 24 giugno 2020, dalle 8 alle 11,00. Dove: Autoemoteca, in Via Cristoforo Colombo, Crotone, di fronte al Bar Columbus. Come:

a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e

limitata ad un caffè o un te o un succo di frutta e una fetta

biscottata. Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.L’Avv. Rocca, conclude lanciando un appello a donare il sangue sopratutto in questo momento.







© RIPRODUZIONE RISERVATA