Salta il via libera al calcetto e agli sport di contatto: il Governo fa slittare tutto al 25 giugno Oltre all’ultimo ok formale per la Coppa Italia, cancellata per lo sport amatoriale la riapertura per le discipline di squadra e di contatto. Nel Cdm prevale la linea della prudenza continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

venerdì 12 Giugno 2020.

Oltre all’ultimo ok formale per la Coppa Italia, cancellata per lo sport amatoriale la riapertura per le discipline di squadra e di contatto. Nel Cdm prevale la linea della prudenza



