Bentancur sveglio, De Ligt attento. Pjanic non gira, Ronaldo non ne azzecca una Il centrocampista e il difensore sono i migliori di una squadra non trascendentale. Deludono CR7 e il bosniaco

La Redazione24

,

sabato 13 Giugno 2020.

Il centrocampista e il difensore sono i migliori di una squadra non trascendentale. Deludono CR7 e il bosniaco



