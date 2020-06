Il calcio riparte senza gol. Niente impresa per il Milan in 10. Juve in finale, ma CR7 Ã¨ lâ€™ombra di se stesso

Il calcio riparte senza gol. Niente impresa per il Milan in 10. Juve in finale, ma CR7 è l’ombra di se stesso

sabato 13 Giugno 2020.

Il calcio riparte senza gol. Niente impresa per il Milan in 10. Juve in finale, ma CR7 è l’ombra di se stesso

Ronaldo sbaglia un rigore e i rossoneri restano con un uomo in meno (rosso a Rebic), ma i bianconeri perdono efficacia nella ripresa e rischiano nel finale



