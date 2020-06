Il nuovo Haaland? Non somiglia ad Haaland: Daka, lâ€™anguilla del gol di Salisburgo

Il nuovo Haaland? Non somiglia ad Haaland: Daka, l’anguilla del gol di Salisburgo

Il nuovo Haaland? Non somiglia ad Haaland: Daka, l’anguilla del gol di Salisburgo Alla scoperta dei ragazzi coi superpoteri del pallone: oggi tocca al talento dello Zambia che ha preso il posto del gigante norvegese nei Tori. Gigante? No. Ma segna un gol a partita in modi diversi… continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

sabato 13 Giugno 2020.

Alla scoperta dei ragazzi coi superpoteri del pallone: oggi tocca al talento dello Zambia che ha preso il posto del gigante norvegese nei Tori. Gigante? No. Ma segna un gol a partita in modi diversi…



