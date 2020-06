Le idee di Conte: Eriksen titolare, Sensi e Godin verso la panchina

sabato 13 Giugno 2020.

Le idee di Conte: Eriksen titolare, Sensi e Godin verso la panchina

Al San Paolo l’Inter dovrà ribaltare lo 0-1 subito in casa prima dello stop per il coronavirus: per rimontare il Napoli e superare la semifinale di Coppa Italia l’allenatore nerazzurro sta valutando un 3-4-1-2 ad hoc



