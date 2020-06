Olzer, dal volley a Juve-Milan all’Allianz Stadium: era in panchina con Pioli

Olzer, dal volley a Juve-Milan all’Allianz Stadium: era in panchina con Pioli In panchina coi rossoneri per la gara di Coppa Italia è andato il 19enne trentino, con un passato nelle giovanili dell’Itas continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 13 Giugno 2020.

Olzer, dal volley a Juve-Milan all’Allianz Stadium: era in panchina con Pioli

In panchina coi rossoneri per la gara di Coppa Italia è andato il 19enne trentino, con un passato nelle giovanili dell’Itas



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA