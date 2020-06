Candreva macina chilometri. Lautaro, un Toro troppo mansueto per essere vero

Candreva macina chilometri. Lautaro, un Toro troppo mansueto per essere vero L’esterno sfiora il gol ed è uno dei pochi a non soffrire il passare dei minuti dopo il lungo stop per il coronavirus. L’argentino si vede pochissimo e non dialoga mai con Lukaku continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

domenica 14 Giugno 2020.

