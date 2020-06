Conte non ci sta: “Meritavamo la finale, abbiamo giocato come piace a me. Eriksen si sta integrando”

Conte non ci sta: "Meritavamo la finale, abbiamo giocato come piace a me. Eriksen si sta integrando" Il tecnico nerazzurro rammaricato per l'eliminazione, ma soddisfatto della prestazione: "Abbiamo dominato, Ospina è stato il migliore in campo. Il gol subito? Una serie di leggerezze"

domenica 14 Giugno 2020.

Il tecnico nerazzurro rammaricato per l’eliminazione, ma soddisfatto della prestazione: “Abbiamo dominato, Ospina è stato il migliore in campo. Il gol subito? Una serie di leggerezze”



