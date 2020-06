CR7, il tifo per il Milan, Pep e Conte. Chiellini: “Dopo l’Europeo potrei smettere”

CR7, il tifo per il Milan, Pep e Conte. Chiellini: “Dopo l’Europeo potrei smettere” Il capitano della Juventus in diretta social: “Siamo tornati a fare quello che ci piace, ancora qualche giorno e torno a disposizione”. E apre il suo mondo, da Ibrahimovic alla famiglia Agnelli al Milan, fino allo striscione del traguardo non così […]

La Redazione24

,

domenica 14 Giugno 2020.

CR7, il tifo per il Milan, Pep e Conte. Chiellini: “Dopo l’Europeo potrei smettere”

Il capitano della Juventus in diretta social: “Siamo tornati a fare quello che ci piace, ancora qualche giorno e torno a disposizione”. E apre il suo mondo, da Ibrahimovic alla famiglia Agnelli al Milan, fino allo striscione del traguardo non così lontano



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA