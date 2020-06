Incidente sulla SS 106 a Mandatoriccio, muore motociclista di Torretta di Crucoli

Lo scontro tra un’auto e la moto avvenuto poco dopo le 13,00 all’altezza di Mandatoriccio Mare

Nunzio Esposito

Mandatoriccio,

domenica 14 Giugno 2020.

Notizie come queste non si vorrebbero

(anzi, non si dovrebbero) scrivere mai, tragedie che squarciano l’anima di una

intera comunitĂ in una assolata domenica di inizio estate, quella estate che

dovrebbe essere di ripartenza dopo mesi di buio e sofferenza per la pandemia

che ha sconvolto il mondo.

Invece, poco dopo pranzo, il tam

tam mediatico al quale ci hanno ormai abituati da anni i social network ci

scaraventa tutti nel vortice dello sconforto e del cordoglio per un’altra

giovane vita spezzata senza se e senza ma sull’asfalto di una mai abbastanza maledetta

statale 106, nel tratto appartenente al territorio di Mandatoriccio Mare.

Un terribile scontro, probabilmente frontale, tra un’autovettura ed una moto, che causava il ferimento di due persone ed il decesso del centauro, un giovane trentaseienne di Torretta, Giacomo Capalbo (nella foto), il cui corpo è stato scaraventato a decine di metri dal luogo dell’impatto.

Sul luogo sono subito accorsi i

sanitari del 118 di Cariati ed i Carabinieri della locale Stazione, mentre

sulla dinamica dell’incidente non si conoscono ancora le dinamiche, anche se la

notevole distanza tra i due mezzi coinvolti ed il corpo del ragazzo danno il

senso della violenza dell’impatto.

Ed ora tutta Torretta piange

Giacomo, il ragazzo dal sorriso della bontĂ , riservato ed amico di tutti,

giovane imprenditore di una famiglia di imprenditori da sempre e proprietari di

un supermercato.

Quest’ennesima perdita per la

nostra comunitĂ arriva, crudeltĂ nella crudeltĂ , nel giorno in cui un altro

giovane trentenne, Francesco Cerminara, “Dissident” per gli amici, stroncato da

un aneurisma nel gennaio del 2019, avrebbe compiuto gli anni ed in onore del

quale oggi era in programma l’inaugurazione di un campo da tennis a lui

dedicato da parte dell’associazione tennistica Sport Torretta.

Una tristissima coincidenza che

in molti su facebook hanno subito ricordato, come Denise che ha scritto “Perché

nel giorno del tuo compleanno Francesco Dissident devo ribadire lo stesso

concetto: “questo non è il ciclo della vita”. Nessuno può ammettere

il contrario! La vita sta andando al contrario. Ciao Giacomì…”

E ora un silenzio tremendo si

appropria delle nostre case, delle nostre vie, del nostro presente, mentre,

crudelmente, il sole dell’estate alle porte illumina ancora di più una tragedia

inconsolabile.

Da parte mia e di tutta le Redazione

de “Il Cirotano, giungano il cordoglio sincero e le sentite condoglianze alla famiglia

Capalbo per la dolorosa perdita della loro caro ragazzo.

