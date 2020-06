L’Associazione Coordinamento Donne Cariati colora il Centro Storico

La nota dell’Associazione Coordinamento Donne Cariati colora il Centro Storico

La Redazione

Cariati,

domenica 14 Giugno 2020.

A causa dell’emergenza Covid-19 quest’anno purtroppo è saltato l’ormai abituale appuntamento con la quarta edizione della “Iurinfest”, ma noi dell’Associazione Coordinamento Donne abbiamo voluto comunque dare un tocco di colore, con fiori ed altri oggetti riciclati, al nostro bellissimo Centro Storico. -È quanto dichiara il Presidente Maria Elena Ciccopiedi-. Il nostro vuole essere un modo semplice per esaltare ancor di più la bellezza della zona più panoramica e frequentata da turisti e ospiti che visitano il caratteristico borgo medievale di Cariati affacciato sullo splendido mar ionio.

Per questo la scelta della zona “Ponte”, come tutti i cariatesi lo definiscono, che rappresenta il vero biglietto da visita per Cariati.

Ci auguriamo – continua la Ciccopiedi – che, come è successo l’anno scorso, anche altre associazioni locali possano accettare il nostro invito a prendersi cura di zone caratteristiche e frequentate del paese, rendendole così ancora più belle e piacevoli per tutti, ma in particolare per chi nei prossimi mesi sceglierà Cariati come meta per le proprie vacanze.

Un grazie particolare per la collaborazione va anche a Antica Gelateria Fortino, I Figli del Fabbro, Fiori e Piante Cariglino, Comunità per Anziani San Cataldo.























