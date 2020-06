Strongoli, problematiche del territorio per la stagione estiva: la Commissione straordinaria riceve il Comitato Civico Polis

Il resoconto dell’incontro avvenuto nel Palazzo Comunale di Strongoli

La Redazione

Strongoli,

domenica 14 Giugno 2020.

Nella mattinata venerdì 5 giugno, alle ore 10.30, una delegazione del Comitato Civico Polis Strongoli è stata ricevuta nel Palazzo Comunale dalla Commissione straordinaria di Strongoli al fine di analizzare una serie di problematiche del territorio nella ormai prossima stagione estiva con l’intento di poter svolgere un ruolo di sana e costruttiva proposizione e interlocuzione.

La Commissione Straordinaria, rappresentata dal Dr. Umberto Campini, nella sua accoglienza ha ripercorso tutte le fasi di insediamento e di gestione amministrativa avvenuta fin dal 21 aprile 2018, a seguito dello scioglimento, ascoltando le proposte e ad alcune problematiche poste dal Comitato Civico Polis Strongoli.

Nello specifico: il Comitato ha proposto di ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale sia di Strongoli città che di Marina, con il posizionamento di strisce in prossimità dei locali e dei punti più pericolosi. E’ stato chiesto alla Commissione straordinaria di verificare se i lavori delle opere di urbanizzazione, recentemente ultimate, siano state effettivamente completate come da progetto finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti (marciapiedi ed asfalto); inoltre è stato chiesto di completare e rendere fruibile l’area destinata ai giochi dei bambini in piazza Magna Grecia a Marina che in questi giorni è molto frequentata, verificando se la stessa Piazza abbia ottenuto il collaudo di fine lavori e di apertura al pubblico. Il Comitato ha chiesto alla Commissione informazioni sulla tempistica della pulizia del territorio, della pulizia dei suoli liberi, dell’arenile, marciapiedi, proponendo di incrementare le unità lavorative, e ricorrendo all’ufficio per il lavoro. Il Comitato ha appreso, notizia di venerdì scorso, circa l’avvio della selezione di 5 unità lavorative, il ritardo sarebbe dovuto all’emergenza Covid ed alla chiusura del centro per l’impiego di Cirò Marina. L’occasione è servita per chiedere alla Commissione informazioni sulla presentazione dei progetti presso la Regione Calabria (percettori di mobilità in deroga) e di permettere ai cittadini di Strongoli aventi requisiti di poter lavorare per il territorio di Strongoli. Nel corso dell’incontro il Dr. Umberto Campini ha chiesto la presenza del responsabile dell’ufficio tecnico per relazionare sul punto. Il Comitato ha appreso suo malgrado che non sarà possibile presentare per quest’anno progetti alla Regione Calabria e pertanto si dovrà attendere il prossimo anno per poter avere anche nel Comune di Strongoli i percettori di mobilità . Il Comitato Civico Polis Strongoli ha chiesto informazioni sui tempi di riapertura della nuova scuola a marina (gli edifici attuali sono angusti e non adeguati). Si è appreso che a giorni sarà assegnato il lavoro alla ditta che si sarebbe aggiudicato l’appalto (debba firmare a giorni l’assegnazione) e che da contratto i lavori dovranno essere conclusi dalla stessa ditta entro 6 mesi. Il Comitato ha chiesto un migliore efficentamento del servizio della raccolta della spazzatura che seppur in emergenza regionale per l’indifferenziato ha presentato nelle scorse settimane criticità anche per la raccolta del cartone, plastica e vetro (si è appreso dal tecnico Comunale presente all’incontro, che i punti di stoccaggio di Scandale e Rocca di Neto siano rimasti aperti e non interessati dall’emergenza). È stato richiesto un servizio di raccolta più regolare ed aumento del riciclabile; efficentamento che ha come obiettivo quello di consentire ai cittadini di usufruire di una riduzione sui tributi. Il Comitato Civico Polis Strongoli (informato nel corso della riunione) ha preso atto delle problematiche finanziarie rilevate dalla Commissione straordinaria per le casse comunali a causa di debito di 3 milioni di euro per spazzatura non pagata alla Regione negli anni scorsi. Inoltre ha appreso di nuovi lavori che interesseranno il territorio: videosorveglianza, campo sportivo, palestra.

Il Comitato a margine dell’incontro che chiesto anche di implementare la segnaletica indicativa e turistica sulla statale 106 di competenza dell’ANAS; inoltra un’organizzazione strategica della Gestione del mercato della domenica per evitare quanto accaduto a Crotone in occasione del primo mercato del giovedì; pulizia dell’arenile e gestione delle spiagge libere per l’emergenza Corona Virus. Posizionamento delle passarelle sull’arenile ed eliminazione delle barriere architettoniche; una definitiva soluzione alla carenza idrica.

Gianni LeRose







© RIPRODUZIONE RISERVATA