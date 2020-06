Appello del Garante dei Detenuti di Crotone: “Urge l’avvio dei lavori di pubblica utilità per i detenuti

Appello del Garante dei Detenuti di Crotone: “Urge l’avvio dei lavori di pubblica utilitĂ per i detenuti

La nota dell’Avv.Federico Ferraro, Garante comunale detenuti di Crotone

Crotone,

lunedì 15 Giugno 2020.

In seguito alle reiterate richieste di informazioni, da parte dei detenuti e dei loro familiari, per l’avvio dei

cd. lavori di pubblica utilitĂ , ex art 21 Ordinamento Penitenziario, si rende

necessario un appello alle istituzioni regionali

e locali per la realizzazione del

servizio, oramai non piĂą procrastinabile per i detenuti della realtĂ geografica crotonese.

Tale attivitĂ , prevista dalla normativa

vigente consentirebbe non solo un importante impiego di risorse umane per le

attivitĂ socialmente utili ( pulizia di aree e spazi pubblici, giardini e verde

pubblico, interventi sul manto stradale, riordino degli archivi

presso enti od uffici pubblici, etc) attivitĂ ritenute fondamentali per

detenuti ed ex detenuti od internati, al

fine di acquisire abilitĂ lavorative indispensabili per un concreto reinserimento

socio lavorativo.

A

tal proposito la legge prevede infatti che “ possono

essere ammessi al lavoro all’esterno del

carcere i condannati, internati ed imputati

sin dall’inizio della detenzione per svolgere attività lavorativa”; ancora

possono “prestare attività a titolo

volontario e gratuito in progetti di pubblica utilitĂ in favore della

collettivitĂ da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le

comunitĂ montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali, o presso

enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e

di volontariato”; infine è previsto che

si possa “prestare la propria

attivitĂ a titolo volontario e gratuito

a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi, comma 4-ter introdotte dalla legge n.94 del 9

agosto 2013 convertito nella legge n. 94/2014.”

Come noto, il lavoro di pubblica utilitĂ ha natura di sanzione sostitutiva

e, recentemente sono stati sottoscritti alcuni protocolli tra

il Ministero della Giustizia, l’ANCI e alcuni Tribunali di sorveglianza per

favorire l’applicazione dell’art.21 come

sopra.

Avv. Federico Ferraro

Più in generale, è bene

ricordare che, in riferimento al diritto

al lavoro per condannati od internati,

l’art. 15 dell’Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354,

individua proprio il lavoro come elemento

di grande rilievo per un trattamento rieducativo disponendo che,

eccettuati casi di impossibilità , al condannato e all’internato deve essere

assicurata un’occupazione lavorativa.

Dallo

scorso luglio l’Ufficio del Garante comunale dei detenuti , di concerto con la

Casa Circondariale, è stato avviato un tavolo istituzionale aperto al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti ; ad oggi nessuna

iniziativa o proposta ha ottenuto riscontro concreto per cui

nessun detenuto a Crotone ha potuto svolgere lavori di utilitĂ sociale od altri tipi di lavori esterni.

Per quanto premesso, il Garante

comunale dei diritti dei detenuti che di Crotone sollecita la

Presidente della Regione Calabria On.le Jole Santelli, le Istituzioni locali

tutte e le realtĂ associative operanti

sul nostro territorio a

sostegno delle fasce deboli, a calendarizzare

un incontro per avviare al piĂą presto, anche per la CittĂ di Crotone,

un piano di lavori di pubblica utilitĂ .

Solo così ci sarà una prima risposta istituzionale capace di attuare un reinserimento vero ed effettivo, per

detenuti ed ex detenuti crotonesi.

Tale intervento è reso oggigiorno ancora più urgente dalla situazione sociale ed economica, dagli effetti negativi prodotti dalla pandemia ancora in corso.

