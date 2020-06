Champions, finale il 23 agosto a Lisbona. Europa League in Germania. Inter-Getafe e Roma-Siviglia in gara secca

Champions, finale il 23 agosto a Lisbona. Europa League in Germania. Inter-Getafe e Roma-Siviglia in gara secca Ecco il programma per portare a termine le coppe. Mercoledì attesa la ratifica del Comitato Esecutivo della Uefa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 15 Giugno 2020.

Ecco il programma per portare a termine le coppe. Mercoledì attesa la ratifica del Comitato Esecutivo della Uefa



