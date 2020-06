Cirò, oggi lunedì 15 giugno: Incontro-dibattito sulla situazione dell’Agricoltura nel territorio dopo l’emergenza Covid-19

Si terrà lunedì 15 giugno un incontro/dibattito sulla situazione dell’agricoltura nel territorio dopo l’emergenza Covid-19 a cui interverranno l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente del Consorzio di tutela vini Cirò Raffaele Librandi, il dirigente generale reggente Giacomo Giovinazzo. A fare da padrone di casa presso il centro servizi “Filottete” di Cirò, il sindaco Francesco Paletta alle prese con problemi vecchi e nuovi che attanagliano l’agricoltura di cui, se ne discuterà ampiamente durante il dibattito. Ringrazio in anticipo la Regione Calabria e l’assessore Gallo per l’attenzione dimostrata per questo territorio. “Siamo riusciti ad organizzare questo evento- scrive in una nota il primo cittadino- insieme agli altri Comuni del Comprensorio ed al Consorzio di tutela per parlare di agricoltura ma anche di emergenza cinghiali. L’iniziativa nasce- prosegue Paletta- per volere dei Sindaci e dei viticoltori rappresentati egregiamente dal Consorzio di tutela nella persona di Raffaele Librandi. I problemi vecchi e nuovi sono tanti, dai danni ai vigneti che ogni anno provocano i cinghiali, alle fatiscenti stradette interpoderali che a volte impediscono il raggiungimento dei vigneti, alla presenza dei Lupi i quali ultimamente stanno arrecando danno agli allevamenti, ai danni provocati dalle condizioni metereologiche come la grandinata delle ultime 24 ore, al problema delle uve invendute o vendute ad un costo troppo basso.

